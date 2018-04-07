CHP'li Bakan'dan Kamu Arazileri Sorusu

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de satılan ve kiralanan kamu arazilerini soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

Özellikle son 10 yılda İzmir'de kamu arazilerinin satışında ve kiralanmalarında büyük bir artış olduğunun gözlemlendiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, " Özelleştirme İdaresi ve İzmir Defterdarlığı neredeyse her ay değerli kamu arazilerinin satışı ya da kiralamaları için ihaleye çıkıyor. Bugün İzmir'in merkezinde toplam 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü kamu arazisi, üzerindeki yapılarla birlikte satılıyor" dedi.

Kentteki kamu arazilerinin satışı ve kiralanması konusunu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan, İzmir'den milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Verdiği önergede Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerine dikkat çeken Bakan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, devlet, kamuya ait taşınmaz satışından 2 milyar 348 milyon 730 bin lira, taşınmaz kiralarından 1 milyar 395 milyon 308 bin lira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni gibi işlemlerden de 771 milyon 721 bin lira olmak üzere toplam 4 milyar 515 milyon 759 bin lira kazanç sağlamış. Söz konusu gelir 2016 yılında 3 milyar 457 milyon 635 bin lira civarındaydı. Bu kapsamda geçen yıl devletin kasasına 2B taşınmazları satışından 1 milyar 271 milyon 259 bin lira, arsa ve arazi satışlarından 962 milyon 225 bin lira, tarım arazileri satışlarından 107 milyon 961 bin lira, taşınır satışlarından da 7 milyon 285 bin lira girdi. Arsa ve arazilerin açık artırma ihalesiyle satışlarına devam edilirken, bu çerçevede 6 bin 110 satıştan 870 milyon lira gelir elde edildi. Öte yandan Hazine ile hisseli taşınmazların satışını hızlandıran Milli Emlak, 4 bin 632 hissedara 3 bin 654 satıştan 92 milyon lira kazanç sağladı."

Derin bir ekonomik kriz olduğunu öne süren Murat Bakan, "Bakıyorsunuz; cari açık kapatılamıyor, dolar rekordan rekora koşuyor, BOTAŞ santrallere ve sanayiye sattığı doğal gaz fiyatını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 artırdı, elektrik ve doğal gaza dört ay içinde iki kere, benzine bir hafta içinde iki kere zam yapıldı. Önce Cumhuriyetimizin miraslarını Varlık Fonu'na devrettiler, ardından memlekette ne var ne yok her şeyi kiraya ve satışa çıkardılar. Yine de işin içinden çıkamıyorlar. Derin bir kriz var. AKP, ekonomik krizi bir şekilde fırsata çevirerek iktidara geldi. AKP'nin gidişi de bu satışlar ve derin ekonomik kriz nedeniyle olacak. AKP iktidarı, devasa bir ekonomik enkaz bırakarak çöküyor" iddiasında bulundu.

CHP Milletvekili Bakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"İzmir'de son 10 yılda kaç metrekare kamu arazisi satılmış ve kiraya verilmiştir? Bu satışlardan ve kiralamalardan ne kadar gelir elde edilmiştir? Satılan kamu arazilerinin imar durumu nasıldı? Satış daha cazip hale gelsin diye bu arazilerin imar planları değiştirilmiş midir? Değiştirildiyse bu imar plan değişiklerini hangi kurumlar yapmıştır? Satılan ve kiraya verilen kamu arazileri arasında SİT alanı ve/veya yeşil alan var mıdır? İzmir'de satılan ve/veya kiraya verilen kamu arazilerinin ne kadarı orman alanı içinde yer almaktadır? Askeri alan içinde yer alan kamu arazilerinden satış gerçekleştirilmiş midir? Yapılan tüm bu satış ve kiralamalar sonucunda İzmir'de kamu ve özel arazi dengesi ne durumdadır? İzmir'deki arazilerin ne kadarı kamu ne kadarı özel mülkiyettir?"

- İzmir