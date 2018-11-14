CHP'li Aygun Trabzonlulardan Özür Diledi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim." dedi.

Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına yönelik saldırı sonrası yaptığı açıklamadaki "Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız." şeklindeki sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

Kastını aşan sözleri nedeniyle özür dileyen Aygun, Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıklarının hatıralarında canlı olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mecliste 11 Trabzon mebusu bulunduğunu hatırlatan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlıkları hala hatıramızdadır. Bu nedenle kahraman Trabzonluları kastetmem mümkün değildir. Kadir Mısıroğlu, 'Türkiye keşke Yunan işgalinde kalsaydı.' dediği için 'Olsa olsa Rum çetelerinin çocuğu olabilir' demek istedim. Yoksa Trabzon'a, Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir. Ben halkımıza zulmetmiş Pontus çetelerini ve onların iş birlikçileri ile bu zihniyeti savunan Kadir Mısıroğlu'nu kastettim.

Sözlerim çarpıtılmaktadır."