CHP'li Aydoğan, Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili yargıya başvuracaklarını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP'li Aydoğan, Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili yargıya başvuracaklarını bildirdi

08.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:13
CHP'li Aydoğan, Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili yargıya başvuracaklarını bildirdi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Silivri'deki 172 dönümlük bir arazinin özel bir firmaya tahsisinin kanuna aykırı olduğunu öne sürerek, yargıya başvuracaklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Silivri'deki 172 dönümlük bir arazinin özel bir firmaya tahsisinin kanuna aykırı olduğunu öne sürerek, yargıya başvuracaklarını söyledi.

Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'ın, Hazine tarafından kendilerine tahsis edilen bir arazinin imar uygulamaları yapılarak teslim edilmesi için Silivri Belediye Başkanlığı'na başvurduğunu belirtti.

Hazine tarafından böyle bir tahsis yapılmadığını anlatan Aydoğan, Kızılay'ın bu başvuruyu yaptıktan sonra "buhar" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu arazinin, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın şirketi MAXICELLS firmasına tahsis edildiğini dile getiren Aydoğan, "Bu karar, kendi içinde bir dolanma yoludur. Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine arazilerinin tahsisini düzenleyen kanuna aykırı bir yol yürünüyor. Kanun ve yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atlanılmaya çalışılıyor. 350 milyonluk rayiç bedeli olan bir arazi, 4 milyon 700 bin liraya bu şirkete tahsis ediliyor." dedi.

Tahsis işlemine ilişkin yargıya başvurulacağını bildiren Aydoğan, kararın yargıda kabul görme ihtimali olmadığını savundu.

Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı kararının geri alınması çağrısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

İlgili Haberler

CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan 'Ordu satılmıştır' sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı
CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı
CHP'li Ağbaba da korona oldu
CHP'li Ağbaba da korona oldu
CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki
CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Aydoğan, Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili yargıya başvuracaklarını bildirdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:24:40. #1.15#
title