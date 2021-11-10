CHP'li Antmen: "Türkiye'nin kurtuluşu dün olduğu gibi bugün de Atatürk ile mümkündür"

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, " Türkiye'nin kurtuluşu dün olduğu gibi bugün de Atatürk ile mümkündür." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83. yılında sevgi, saygı ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'deki bütün olumsuzlukların nedeni olduğunu öne süren Antmen, partisinin, ilk seçimde egemenliği tekrar halka vereceğini söyledi.

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ahval ve şeraitin görüldüğünü ifade eden Antmen, "Türkiye'nin kurtuluşu, dün olduğu gibi bugün de Atatürk ile mümkündür." diye konuştu.

CHP'li Antmen, "TÜGVA'nın kendi yandaşlarını devlet kadrolarına yerleştirdiğini, kamuya ait bina ve arsaları ele geçirdiğini ve vatandaşların kişisel bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığını" iddia ederek, "İçişleri Bakanı Soylu uyumaya devam ediyor." sözlerini sarf etti.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülmesi öngörülen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ndeki çocukların icra yoluyla alınmasının önüne geçecek düzenlemenin ilgili uzmanlarla görüşülmeden yapıldığını öne süren Antmen, "Bu, kadın cinayetlerini artıracak." görüşünü dile getirdi.

Alpay Antmen, yaz saati uygulamasının, öğrencilerin kış aylarında karanlıkta okula gitmesine neden olduğunu belirterek, "AKP, rant sözü verdiği elektrik şirketleri için başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımıza eziyet ediyor." şeklinde konuştu.

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