CHP'li Antmen: "Türkiye artık yönetilmiyor, savruluyor"
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CHP'li Antmen: "Türkiye artık yönetilmiyor, savruluyor"

17.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:32
CHP'li Antmen:

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Türkiye'nin artık yönetilmediğini, savrulduğunu" öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Türkiye'nin artık yönetilmediğini, savrulduğunu" öne sürdü.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de yargının siyasallaştığını, hukuk güvenliği ilkesinin zedelendiğini" savundu.

"Yargı kararları, sarayın görüşüne göre şekillendirilmektedir." iddiasını dile getiren Antmen, "Hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmak, yapılan ve yapılmak istenen yanlışlara da ortak olmak demektir." dedi.

Yargı ve insan hakları reformunun açıklandığını anımsatan Antmen, "Bunlara karnımız tok. Reform önce kafalarda yapılır. Yargı reformu ancak bağımsız yargıçlar ile olur; insan hakları reformu önce haklara saygı duyulmasıyla yapılır. Siz reform yapmayı bırakın Anayasa ve yasa hükümlerini tam uygulayın bu yeter, yargıya gölge etmeyin, başka ihsan istemez. Yargının durumu nedeniyle halkın adalete olan güveni kalmadı. Türkiye, artık yönetilmiyor, savruluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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