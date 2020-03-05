CHP'li Antmen "Rusya'nın, Akkuyu'da askeri deniz üssü olacağını" iddia etti

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Rusya'nın Mersin Akkuyu Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede "askeri deniz üssüne sahip olacağını" ileri sürdü.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de 36 askerin şehit olduğunu anımsatarak AK Parti'nin yanlış dış politikasıyla böyle bir acı olayın ortaya çıktığını savundu. "Saray yönetiminin" CHP'nin uyarılarına kulak vermediğini belirten Antmen, "Onlar saraylarda yaşarken, olan halkın yoksul evlatlarına oluyor. Onların çocukları gemiciklerde gezerken, halkın çocukları bu iktidarın hatalı dış politikasının bedelini ödüyor." diye konuştu.

İdlib'de askerlerin Rus uçaklarıyla ve Rusya'nın temin ettiği silahlarla şehit edildiğini ifade eden Antmen, Akkuyu Nükleer Tesisi'nin inşaatının da Rusya tarafından yapıldığını ve bu tesisin Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yönetildiğini belirtti.

Kurumun, faaliyet alanını genişleterek "Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kararlar aldığı" iddiasında bulunan Antmen, "Mevcut maddelerde olmayan ancak yapılan değişiklikle denizcilik, limancılık, depolama, yükleme, boşaltma, taşımacılık ve nakliyecilik gibi alanlar faaliyet kapsamı içine alındı. Askerlerimizi şehit eden ülkeye istihbarat yapsın diye tam bir özerklikle nükleer santral veriliyor, yetmiyor, bir de askeri üs olarak kullanılsın diye liman veriliyor." dedi.

"Rusya'yla meydana gelecek bir askeri uyuşmazlıkta Akkuyu'da neler olacak?" sorusunu yönelten Antmen, "Rusya, Akkuyu'da tam bir serbestliğe sahip olacak, hesap vermeyecek, denetlenmeyecek. Mersin Akkuyu'da bir askeri deniz üssü olacak. İkmal ve lojistik buradan sağlanacak. Rusya ile savaşa gidilirse düşman ülkenin elinde kendi memleketimizin ortasında bir liman ve bir nükleer santrali olacak." dedi.

Antmen, Akkuyu'da devam eden inşaatın derhal durdurulması gerektiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA