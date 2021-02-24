CHP'li Antmen, Mersin Limanı'nı genişletme projesi kapsamında Atatürk Parkı'nın yok edileceğini söyledi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin Limanı'nı genişletme bahanesiyle Atatürk Parkı'nı limana katma derdindeler, ama burada amaç limanı büyütmek değil. Tabii ki en büyük amaçları rant ama daha da önemlisi Atatürk'ün adını Mersin'den silmek.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin Limanı'nı genişletme bahanesiyle Atatürk Parkı'nı limana katma derdindeler, ama burada amaç limanı büyütmek değil. Tabii ki en büyük amaçları rant ama daha da önemlisi Atatürk'ün adını Mersin'den silmek." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin (MIP), kendi başına, şehrin dinamiklerine, belediyeye, sivil toplum örgütlerine danışmadan ve onların onayını almadan Mersin Limanı'nı sözde genişletme projesine giriştiğini aktardı.

Bu proje kapsamında Mersin Atatürk Parkı'nın limana katılmak istendiğini belirten Antmen, "Mersin Limanı'nı genişletme bahanesiyle Atatürk Parkı'nı limana katma derdindeler ama burada amaç limanı büyütmek değil. Tabii ki en büyük amaçları rant ama daha da önemlisi Atatürk'ün adını Mersin'den silmek. Türkiye'de sistematik bir şekilde, Atatürk'ün isminin bulunduğu yerlerde inşaat bahanesiyle isim değişikliği yapılmaya çalışılıyor. Ama şu unutulmasın; Atatürk, Türkiye'deki bütün insanların sığınacağı tek ve son limandır." diye konuştu.

1950'de inşa edilen Atatürk Parkı'nın bin 200 metre uzunluğunda olduğunu ve şehrin göbeğinde yer aldığını anlatan Antmen, bu parkın Mersinlilerin hafızası olduğunu, burasının yıkılması durumunda Mersinlilerin anılarının yok olacağını vurguladı.

Antmen, hiçbir Mersinlinin bu projeye taraftar olmadığını ifade etti.

Limana, limanın kapasitesinin artırılmasına ve ticarete karşı olmadıklarını dile getiren Antmen, şunları kaydetti:

"Mersin ve ülke yararına olacak her projeye amasız, fakatsız destek veririz. Ancak burada amaç ekonomik değil; Mersin halkının hafızasının, anılarının ve Atatürk adının yok edilmesidir. Yapılmak istenen, aynı zamanda çevreye, doğaya, Mersin'e ve denize ihanettir. Bizler mevcut limanın genişletilmesi yerine, ikinci bir liman yapılmasını istiyoruz. Yıllardır bu çalışma var, bunun yeri de var. Ama MIP, kendi limanında tekel olmak için Atatürk Parkı'na göz koyuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan