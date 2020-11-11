CHP'li Antmen: "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Antmen: "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor"

11.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:46
CHP'li Antmen:

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin başladığına işaret ederek, "Bütçe demek; halktan alınacak vergilerin hesabını vermek demektir. Halka hesap vereceksiniz. Bu para halkın parası." ifadesini kullandı.

Bunun aynı zamanda demokrasinin de gereği olduğunu dile getiren Antmen, "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor." diye konuştu.

Yakın bir zamanda İzmir'de deprem yaşandığını anımsatan Antmen, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin ardından çeşitli ek vergilerin getirildiğini, 2004 yılında bazı "deprem vergilerinin" kaldırıldığını ancak AK Parti iktidarı tarafından Özel İletişim Vergisi'nin ise kalıcı hale getirildiğini söyledi. Antmen, "Yoksul halktan aldığınız 35 milyar dolar deprem vergisi nerede?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

İlgili Haberler

Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti
CHP'li Kuşoğlu: Sayın ince kastedilmemiştir
CHP'li Kuşoğlu: Sayın ince kastedilmemiştir
CHP'li Torun'dan 'deprem araştırma komisyonu' açıklaması
CHP'li Torun'dan "deprem araştırma komisyonu" açıklaması

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz İlker Aksum
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Şenol Güneş Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Deprem Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Antmen: "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor" - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:58:13. #1.15#
title