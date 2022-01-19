CHP'li Antmen'den MHP'li Kılavuz'un "Mersin Büyükşehir Belediyesinin PKK'lılara peşkeş çekildiği" iddiasına tepki

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarının Pkk'lılara peşkeş çekildiğine" yönelik sözlerinin iftira olduğunu belirtti.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılavuz'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarının Pkk'lılara peşkeş çekildiğini söylediğini, belediyeyi Pkk'lıları işe almakla suçladığını ifade etti.

Kılavuz'un, belediyede işe girenleri de terörist ilan ettiğini savunan Antmen, "Başta PKK olmak üzere FETÖ, IŞİD ve her ne ad altında olursa olsun bütün terör örgütlerini amasız, fakatsız, onlar gibi yol yürümeden, açıkça, nefretle kınıyoruz. Ama bugün hala FETÖ ile iltisaklı olmaya devam eden ve IŞİD'e alkış tutanları da lanetliyoruz." diye konuştu.

Antmen, Kılavuz'un söylediğinin "iftira" olduğunu dile getirerek işe giren herkesten sabıka kaydı alındığını, arşiv kaydına bakıldığını anlattı. Antmen, kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa birine terörist demenin iftira olduğunu savunarak Mersin Büyükşehir Belediyesinde PKK'lı teröristlerin çalıştığını söyleyenleri Mersinlilere havale ettiğini vurguladı. Mersin'in barış, kardeşlik kenti olduğuna işaret eden Antmen, "Bunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in seçildiği ilk günden beri Mersin için çalıştığını, Seçer'i hedef alanların amaçlarına ulaşamayacağını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de ülkenin bütün renklerinin Mersin'de barış ve huzur içinde yaşayabildiğini dile getirdi. Gökçel, sorumluluk makamında olanların sorumlukla hareket etmesi gerektiğini belirterek Kılavuz'un söylediklerini ispatlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.