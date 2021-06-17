CHP'li Antmen'den "iktidarın, sipariş kanunları Meclis'e getirdiği" iddiası
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CHP'li Antmen'den "iktidarın, sipariş kanunları Meclis'e getirdiği" iddiası

CHP'li Antmen'den 'iktidarın, sipariş kanunları Meclis'e getirdiği' iddiası
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "AK Parti iktidarı yalnızca holdinglere, rant çevrelerine ve yandaşlarına yarayacak sipariş kanunları Meclis'e getiriyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "AK Parti iktidarı yalnızca holdinglere, rant çevrelerine ve yandaşlarına yarayacak sipariş kanunları Meclis'e getiriyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de, üç haftadır İcra ve İflas Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik konusunda kanun tekliflerini görüştüklerini hatırlattı.

Gelecek hafta ise 4. Yargı Paketi'nin, muhtemelen TBMM Adalet Komisyonunun gündemine geleceğini dile getiren Antmen, "Arka arkaya çok önemli kanunlara el atıyoruz, sözde yargı paketleri, insan hakları eylem planlarını görüşüyoruz ama içinde halk için doğru dürüst hiçbir şey yok. AK Parti iktidarı yalnızca holdinglere, rant çevrelerine ve yandaşlarına yarayacak sipariş kanunları Meclis'e getiriyor." ifadesini kullandı.

Antmen, "Bırakın içi boş reform paketlerini, mevcut kanunları eşit, adil, objektif uygulayın. Mafyayı bu ülkeden temizleyin ve aslında gölge etmeyin, sandığı getirin yeter." diye konuştu.

Türkiye'nin, ekonomik olarak çöküş dönemi geçirdiğini savunan Antmen, "Eğitim çöktü, liyakat çöktü ve en önemlisi adalet çöktü. Çökme dönemlerinde bir de mafyayla ve iktidarla el ele verip halkın malına çöken holdingler var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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