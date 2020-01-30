CHP'li Antmen'den "deprem vergisi" eleştirisi

30.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:40

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Deprem için toplanan paraları kim, nereye, nasıl harcadı bilen yok. Bu durum iktidarın ayıbıdır." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'daki depremden dolayı milletin büyük acı yaşadığını belirtti.

Deprem kuşağında bulunması dolayısıyla Türkiye'nin büyük bölümünün risk altında olduğunu dile getiren Antmen, depremin önlenemeyeceğini ancak vereceği hasarın, alınacak önlemlerle en aza indirilebileceğini ifade etti.

İktidarın, deprem konusunda önlem alması gerektiğini vurgulayan Antmen, deprem konusunda eğitimler verilmesini, inşaatların güçlendirilmesini, depreme dayanıklı binaların yapılmasını istedi.

Antmen, 1999'daki Marmara depreminin ardından toplanmaya başlanan "deprem vergilerinin" bugün 34 milyar dolara ulaştığını anlatarak, "Bu vergiler depremlere önlem alınsın diye toplandı, bütçeye konulsun diye değil. Bugün, bu yoksul halktan toplanan vergilerin, depreme önlem almak için kullanılmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

İktidarın bu konuda hesap vermesi gerektiğini söyleyen Antmen, şöyle devam etti:

"Deprem için toplanan 34 milyar doları nereye harcadınız? Sayın Cumhurbaşkanı, halkın parasının hesabının sorulmasından rahatsız oldu. 'Harcanması gereken yere harcadık. Bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.' dedi. Bu nasıl bir yanıt? Bir cumhurbaşkanı, toplanan verginin hesabını nasıl vermem diyor? Kimler hesap veremez? Haksızlık ve hukuksuzluk yapanlar. Eğer deprem için toplanan bu paralar, önlemlere harcansaydı, bugün bu kadar büyük acılar yaşamazdık. Önlem için harcandıysa çıkın kalem kalem açıklayın. Deprem için toplanan paraları kim, nereye, nasıl harcadı bilen yok. Bu durum iktidarın ayıbıdır."

Antmen, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin deprem bölgesine inşa edildiğini savunarak, "Mersin'de Akkuyu Nükleer Santral çalışırken yaşanacak bir depremde, Akdeniz ve çevresi cehennem olur. Santral inşaatının durdurulması lazım." dedi.

Kaynak: AA