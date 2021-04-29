CHP'li Antmen: "Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir"
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CHP'li Antmen: "Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir"

CHP'li Antmen: 'Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde uygulanacak alkollü içecek satış yasağını eleştirerek, "Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde uygulanacak alkollü içecek satış yasağını eleştirerek, "Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tam kapanmaya gidildiğinde, düzenli geliri olmayan vatandaşların açlığa mahkum edileceğini savundu.

IMF'nin ülkelerin GSYH'lerine göre salgın döneminde vatandaşlarına yaptıkları yardım ve destek oranlarına ilişkin rapor yayımladığını anlatan Antmen, "Türkiye, yüzde 1,9 oranla en az yardım yapan ülkeler arasında yerini aldı. Çok şükür nerede iyi bir şey varsa en sonuncuyuz." diye konuştu.

Tam kapanma sırasında alkollü içecek satış yasağını eleştiren Antmen, "Bir avukat olarak söylüyorum, yasağın hiçbir hukuki dayanağı, gerekçesi yok; Anayasaya, hak ve özgürlüklere açıkça aykırı. Hınca hınç salonlarda, binlerce kişilik tarikat şeyhi cenaze törenlerinde bulaşmayan virüs, alkol alırken mi bulaşacak? Alkol satışı yasağı, salgını fırsat bilip kendi hayat tarzlarını dayatma girişimidir. İnsanların yaşam tarzına müdahale edemezsiniz, on binlerce kişinin rızkıyla oynayamazsınız. Halkımız, ne zaman içip ne zaman içmeyeceğini onlardan daha iyi bilir. Salgın bahane, gizli ajandalarındaki gerici sistemin provasını yapmak şahane, tabii halkımız bunu yerse." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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