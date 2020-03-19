CHP'li Antmen, adli sürelerin işlememesi için kanun teklifi verdi CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, koronavirüs nedeniyle duruşmaların ertelenmesine rağmen adli sürelerin işlemesinin yaratacağı mağduriyetin önlenmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, koronavirüs nedeniyle duruşmaların ertelenmesine rağmen adli sürelerin işlemesinin yaratacağı mağduriyetin önlenmesi için kanun teklifi verdi.

Antmen'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, adli sürelerin işlememesini öngörüyor.

Teklif, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na geçici maddeler ekliyor.

Bu kanunlardaki yazılı sürelerin 15 Nisan 2020'e kadar işlememesini öngören teklif, Adalet Bakanlığına bu süreyi uzatma yetkisi veriyor. Bu tarihe kadarki dönemde sona eren süreler, 15 Nisan 2020'den itibaren 1 hafta uzamış sayılacak. Bu geçici durum için adli ara vermeye dair hükümler uygulanacak.

Teklifin gerekçesinde, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla 7 bin 900'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Virüsten etkilenen 198 bini aşkın kişiden neredeyse 83 binin iyileştiği, dünyada en fazla vakanın, Çin, İtalya ve İspanya'da ortaya çıktığı anımsatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) koronavirüsü nedeniyle duruşma ve keşiflerin ertelenmesi konusunun mahkemeler tarafından değerlendirilmesi yönündeki açıklamasının ardından İstanbul Adliyesinin 14 Nisan'a kadar duruşmaları ertelediğini duyurduğu belirtildi. Diğer adliyelerde de benzer uygulamaların olduğu görülse de uygulamada tam bir uyum olmadığı ifade edilen gerekçede, şöyle denildi:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16 Mart 2020 itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirmiştir.

Ancak hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi, sürecin ne kadar uzayacağı ve sağlık tehdidinin ne boyuta ulaşacağı belli değildir.

Duruşmaların ertelenmesine rağmen adli sürelerin işlemesi vatandaşların veya avukatların sağlık durumları nedeni ile süreler atlanabilecek ve sonuçta hak kayıpları yaratabilecektir.

Bu noktada koronavirüs salgını karşısında adli sürelerin işlememesi; yargı mensuplarının, avukatların ve vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetleri en aza indirmek ve yaşanan bu süreçte hak kayıplarını önlemek için büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA