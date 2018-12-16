CHP'li Altay: Sokak İyi Bir Şeydir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sokak iyi bir şeydir. Sokak demokrasidir, özgürlüktür, 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür" dedi. Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Altay, sokağa çıkmanın, devlete başkaldırma anlayışının demokrasilerde olmadığını belirterek, "Sokak iyi bir şeydir. Erdoğan'a tavsiyemiz sokaktan korkmamasıdır. Kılıçdaroğlu sokağa çıkıyor, elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Sokak demokrasidir, özgürlüktür, 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür, onun gücü değildir. Sokağı, terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, Erdoğan'ın tabiriyle 'davet eden' alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Hak, hukuk, adalet için en temel demokratik Anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize, kriminalize eden herkes de alçaktır. 15 Temmuz'u başarısız kılan insanların demokratik taleplerini sokakta kullanmasıdır" dedi. Altay şöyle konuştu:

"Türkiye'de terör örgütleriyle kol kola olan bir kimseye iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunulan bir tek Genel Başkan vardır; o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)