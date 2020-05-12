CHP'li Altay: Siyaset açık kapı, diyalog, temas işidir CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti ile HDP arasındaki 'görüşme' iddiasına ilişkin, "Bir ilişki olup olmadığını bilmem, var ise onun kendilerine sorulması lazım. Ama bir gerçek var, siyaset açık kapı, diyalog, temas işidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti ile HDP arasındaki 'görüşme' iddiasına ilişkin, "Bir ilişki olup olmadığını bilmem, var ise onun kendilerine sorulması lazım. Ama bir gerçek var, siyaset açık kapı, diyalog, temas işidir. 'Ben kapıları kapattım' diyerek, siyaset olur mu o da ayrı bir tartışma konusu" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Altay, salgın sürecinde siyasi tartışmaların bir kenara bırakılması ve herkesin aklın ve bilimin ışığında hareket etmesi çağrısında bulundu. Bu süreçte Bilim Kurulu'nun kararlarının dışına hiç kimsenin çıkmamasının önemini vurguladıklarını belirten Altay, "Biz diyoruz ki; Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı'nı, Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu dinlerse ve Bilim Kurulu'nun önermeleri, tavsiye kararları doğrultusunda devlet düzen tutarsa, biz bu işi en az hasarla atlatırız" diye konuştu.

Altay, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin açıklandığını ve 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, "Ben 19 Mayıs'ta 'hep birlikte sokakları, meydanları dolduralım demiyorum' ama bir garabet var. Gençlere, kısıtlı sokağa çıkma iznini, 19 Mayıs'ta değil de 20-21 Mayıs'ta vermek 19 Mayıs'ı hafifletmek anlamı taşır" ifadelerini kullandı.'KENDİLERİNE SORULMASI LAZIM'Altay, "İYİ Parti ile HDP arasında bir gizli ittifak tartışması yürüyor. Akşener aynı zamanda, 'CHP'nin HDP'ye bakışında bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıdır' dedi. Bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"TBMM'de, HDP ve İYİ Parti'nin grubu var. Bazen 5 siyasi parti aynı evrakın altına imza atıyoruz. Dolayısıyla partiler arasında hiç ilişki olmayacak dersek bu zaten olmaz. İYİ Partili kimi yetkililerin bu konuda söyledikleriyle ilgili olarak bizi de sadece Sayın Meral Akşener'in söyledikleri bağlar. Bir ilişki olup olmadığını bilmem, var ise onun kendilerine sorulması lazım ama bir gerçek var, siyaset açık kapı, diyalog, temas işidir. 'Ben kapıları kapattım' diyerek siyaset olur mu o da ayrı bir tartışma konusu."

Kaynak: DHA