CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki
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CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki

CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili, "Rahmetli Menderes bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar Menderes'ten aldıkları güçle o kadar ileri gitmişti ki Menderes sonra Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.

SOYLU: 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZAltay'ın sözlerine tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak.' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" ifadelerini kullandı.ALTUN: MİLLETİMİZİN İRADESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZİletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş farketmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak. Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve işbirliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" dedi. AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ VE ÇELİK'TEN TEPKİAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı Menderes'in sonu ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyurun gelin, biz buradayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz 'milli irade' diyerek dimdik karşınızdayız" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki
CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki
CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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