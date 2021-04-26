CHP'li Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne tepki için Türkiye turuna çıktı
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CHP'li Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne tepki için Türkiye turuna çıktı

CHP'li Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Menderes benzetmesi'ne tepki için Türkiye turuna çıktı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmaya tepkisini göstermek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Bilecik'e ulaştı.

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmaya tepkisini göstermek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Bilecik'e ulaştı.

Kocaeli'nden yola çıkan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kapladığı otomobiliyle Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Özavcı, dua etmesinin ardından, daha önce farklı konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla 81 ili 6 kez ziyaret ettiğini söyledi.

Aracını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatarak Türkiye turu yaptığını anlatan Özavcı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak bizim vatan borcumuzdur." dedi.

Özavcı, ilçede yaptığı turun ardından yolculuğuna devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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