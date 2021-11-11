CHP'li Altay: Hiçbir terör örgütü yöneticisi muhatabımız değil
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim muhatabımız değil. Kimi terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, CHP'ye leke yapıştırmak mümkün değildir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim muhatabımız değil. Kimi terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, CHP'ye leke yapıştırmak mümkün değildir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Irak-Suriye tezkeresine yönelik CHP'nin tavrını eleştirenlere tepki göstererek, "Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim zaten muhatabımız değil. Terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, CHP'ye leke yapıştırmak mümkün değildir. Terör örgütleriyle ilişki konusunda AK Parti'nin, Erdoğan'ın sabıkası oldukça kabarıktır. Bunlar teröristlerden medet umanlardır. Değişik zeminlerde kimin hangi terör örgütü yöneticileri ile düşüp kalktığını biz de vatandaşlarla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız" diye konuştu.'BU AÇIKLAMAYI DEĞERLİ BULUYORUM'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir" sözlerini değerlendiren Altay, "Sayın Bahçeli sinyali çaktı, köprüden önceki son çıkışa sağdan devam edecek. Bu sözleri köprüden önceki son çıkışa sinyal olarak yorumluyorum. Bu açıklamayı Türkiye için hayırlı buluyorum. Bu Erdoğan'ı üzmüştür" dedi.
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