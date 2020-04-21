CHP'li Altay: Hafta sonuna kadar AYM'ye başvurumuz gerçekleşmiş olur CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ceza İnfaz Yasası düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ceza İnfaz Yasası düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, koronavirüs ile mücadele kapsamında hükümete 14 maddelik öneri paketi sunduklarını söyledi. Ancak, bu önerilerinin pek karşılık bulmadığını kaydeden Engin Altay, "Krizin ekonomik boyutu da çok kötü götürülüyor. Destek yerine borçlandırma yoluyla vatandaşa suni teneffüs yaptırılmaya çalışılıyor. Bin lira para dağıtılıyor, neye göre dağıtılıyor, bilmiyoruz. AK Parti'nin seçimlerde kullandığı bir yardım kumanya koli listesi var, sanıyorum ve görüyorum, büyük bir ihtimalle de böyle yapılıyor. Bu bin liralar dağıtılırken hangi liste baz alınmıştır" dedi

Altay, soru üzerine Ceza İnfaz Yasası düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi süreci hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Anayasa Mahkemesi ile ilgili hazırlıklarımız hem şekil bakımından hem esas bakımından devam etmektedir. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur" diye konuştu.

Altay, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin de "100'üncü yılda elbette biz sosyal mesafeyi koruyarak TBMM Genel Kurulu'nda bir düzen tutacağız. Bizim Meclis'te Cumhurbaşkanımıza ayrılan locamız daha sosyal mesafeye uygun, daha steril, daha güzeldir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 23 Nisan özel oturumuna her zamanki gibi gelip kendisine ayrılan Cumhurbaşkanlığı makamına ayrılan özel korunaklı steril hijyenik locada izleyeceği umudumu koruyorum. Meclis Başkanının Kovid-19 virüsünden kaynaklı endişelerine hak vermeye çalışmakla birlikte Meclis'in 100'üncü kuruluş yıldönümünün düşük profilli bir oturumla yapılmasını istemesini de CHP olarak doğru bulmadığımızın altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA