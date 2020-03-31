CHP'li Altay: "Döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle...
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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Altay, Politika

CHP'li Altay: "Döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle...

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz tüm sağlık çalışanlarına bu kritik dönemde hak ettikleri ödülün verilmesini, ekonomik olarak rahatlaması noktasında azami katkının yapılmasını talep ettik.

31.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:06
CHP'li Altay:

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz tüm sağlık çalışanlarına bu kritik dönemde hak ettikleri ödülün verilmesini, ekonomik olarak rahatlaması noktasında azami katkının yapılmasını talep ettik. Gelinen noktada döner sermaye ödemelerinin sadece tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle sınırı kalmasını eksik buluyoruz" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Altay, korona virüsle mücadelede topyekün stratejik bir planlama ile başarı sağlanacağını ifade ederek, "Biz tüm sağlık çalışanlarına bu kritik dönemde hak ettikleri ödülün verilmesini, ekonomik olarak rahatlaması noktasında azami katkının yapılmasını talep ettik. Gelinen noktada döner sermaye ödemelerinin sadece tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle sınırı kalmasını eksik buluyoruz. Ambulans şoföründen teknisyenine kadar hepsinin döner sermayeden faydalanması işin olmazsa olmazıdır. Hakkaniyet bunu gerektirir. İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım yaptığını söyleyen bir yürütme ile karşı karşıyayız. Bu olumlu bir şey ama hastaneler tıbbi sarf malzemesi diye feryat ederken, aile hekimlerimiz dezenfektan malzemesi ve maske bulamazken İspanya ve İtalya'ya yardım yapmak hamasetini gerçekçi bulmuyoruz" dedi.

CHP'nin yardım kampanyasına ilişkin olarak Altay, "Bu ilk defa olacak ve çok şeffaf bir çalışma. Yardım eden, verdiği paranın, malım kime, hangi adreslere gittiğini bilecek. İBB ya da Küçükçekmece Belediyesi bunun teminatını veriyor. Yardım alan da, ihtiyaç sahibi de kendisine gelen paranın kimden geldiğini bilecek. Yani her kuruşun hesabını alan da bilecek, veren de bilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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