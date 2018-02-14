CHP'li Altay: "Dilimiz Tek, Sesimiz, Rengimiz Çok Olacaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin çok sesli, tek dilli bir parti olduğunu belirterek, "Dilimiz tek, sesimiz, rengimiz çok olacaktır. Görüş farklılıkları olması bizim zenginliğimizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de yaptığı açıklamada Mecliste kapalı Grup Toplantısı yaptıklarını belirterek, son siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini ve tüzük kurultayı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin önerilerini aldığını söyledi. Altay, "Çok sayıda milletvekilimiz hem tüzük kurultayı hem de siyasi süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genel başkanımız toplantının başında değerlendirmeler yaptı. Parlamento çalışmalarımız ile ilgili tavsiye ve önerileri oldu. Genel merkezimizin yeni yöneticileri de toplantıya katıldılar" ifadelerini kullandı.

Tüzük değişikliğine yönelik soru üzerine Altay, "Tüzüğümüz de çeşitli defalar değiştirildi. Değişiklik yapılırken kimi maddelerde uyumsuzluklar vardı. Ama daha demokratik, Türkiye'ye demokrasi yerleştirmek isteyen, Türkiye'nin tam demokrasi ile yürümesini isteyen bir parti olarak parti içi demokrasi kanallarının daha genişlemesini istiyoruz. Bu çerçevede daha demokratik, işlevselliği olan, örgütlerin çalışma koşullarını kolaylaştıran, kimi bürokratik sayılabilecek tüzükteki engelleri kaldıran, daha yalın, sade, herkesin anlayabileceği ama içinde buram buram demokrasi kokan tüzük hazırlığı için düğmeye basıldı" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin tüzükle ilgili üç maddelik değişiklik önergesinin olduğunun hatırlatılması üzerine Altay, "İmza dahil, cumhurbaşkanı adayının üyelerin katılımı ile seçimi dahil, Muharrem İnce ve arkadaşlarının önerileri oldu. Bunlar milletvekillerimizden yazılı olarak da istendi. Böyle bir istişarenin daha geniş katılımla yapılması söz konusu" diye konuştu.

CHP'de görüş ayrılığı olmadığını söyleyen Altay, "Çok sesli, tek dilli bir partidir. Dilimiz tek, sesimiz, rengimiz çok olacaktır. Görüş farklılıkları olması bizim zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı.

TBMM'de taciz konusunda Altay, en ağır şekilde hukuki işlemin yapılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun referandumda yüzde 51.2 'hayır' çıktığı sözleri hatırlatılarak, buna ilişkin ellerinde somut delillerin olup olmadığı sorusu üzerine Altay, "Islak imzalar var. Büyük çapta belki ilk defa 16 Nisan referandumunda ıslak imzaları topladık. Mühürsüz oyların, pusulaların 'geçerli' sayılması nedeniyle böyle bir puanlık farkla 'evet' çıkmış görünüyor. Şayet mühürsüz oylar 'geçerli' sayılmasa, bizdeki verilere göre örgütlerden, üyelerimizden aldığımız bize böyle bir değerlendirme yapma imkanı veriyor" dedi.

Başbuğ değerlendirmeleriyle birlikte başlayan polemiğe ilişkin olarak ise Altay, Erdoğan'ın tepkisini anlayamadığını ifade etti. - ANKARA