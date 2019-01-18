CHP'li Altay'dan İzmir Adayı Yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin olarak, "İzmir'e uzaydan birini getireceğimiz yok, herkesin tanıdığı bir isim olur. Konuşulan da, konuşulmayan da olabilir" dedi.

Altay, güvenli bölge konusunda Türkiye, ABD, Suriye'deki Kürtler ve Rusya'nın başka pencerelerden baktığına işaret ederek, "Türkiye'nin ABD'nin İran'ı çevreleme politikasının koç başı olmaması gerekir. Güvenli bölge yerine Türkiye'nin Suriye merkezi yönetiminin inisiyatifini bölgede tesis edecek hamleler ve imkanlara olumlu bakması gerekir. Suriye merkezi yönetiminin bölgede konuşlanması, inisiyatifi askeri olarak da ele almasını, Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile Şam yönetiminin diyaloğunu, yeni anayasa sürecini desteklemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Altay, seçmen kayıtlarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soru üzerine, "Bütün vatandaşlar gitsin oyunu kullansın. Gerisi bizim işimiz. Seçim sandık güvenliği konusunda alınması gereken her türlü tedbir CHP açısından alınmıştır" diye konuştu.

CHP'nin İzmir adayına ilişkin soruya ise Altay, "Bütün aday adayları İzmir'e yakışıyor. İzmir'e uzaydan birini getireceğimiz yok, herkesin tanıdığı bir isim olur. Konuşulan da, konuşulmayan da olabilir. Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA