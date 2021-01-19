CHP'li Altay'dan 'aşı' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur. Herhalde Sağlık Bakanlığı bunun da bilincindedir" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Türkiye'de yapılmaya başlanan Çin aşısı ile ilgili bazı kaygılar taşıdıklarını, aşı konusunda bir kriz yaşanıp yaşanmadığının açıklanmasını istedi. Aşı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları hatırlatan Altay, "Sayın Bakan, aralık ayında 20, ocak ayında 20, şubat ayında ise 10 milyon doz toplam 50 milyon doz aşıyla ilgili kontratların yapıldığını söyledi. Orta yerde de 3 milyon doz aşı var. Şimdi sormak istiyorum; sizin attığınız imza muhataplarınız tarafından kayda değer mi bulunmadı, paranız mı yok, bir beceriksizlik mi var? Umarım bu da dış güçlere ve CHP'ye bağlanmaz. 3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur. Herhalde Sağlık Bakanlığı bunun da bilincindedir. Nasıl bir planlama var bilmiyoruz. Aşının dozunun kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Gelmezse ne olacak bilmiyoruz. Niye aşı yok merak ediyoruz. Bunu 'siyaset yapalım' diye de söylüyor değiliz. Para var bizce; ama bu beceriksizlik nedir? Sayın Bakan lütfen bu konuda şeffaf olun. Milleti bir beklenti içine sokup milletin aylarını günlerini endişe içinde geçirmesine sebep olmayın" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI Altay, erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine de "Bütün parti kongrelerine zoom'dan bağlanıyor. Daha 2020'nin ortalarından beri '2023 seçimlerine hazır mısınız? Aman ha çok çalışın, parti binasında oturup dedikodu yapmayın' diyen kim? Erdoğan erken seçimi ifade ediyor; ama araya bir 2023 sıkıştırıyor. Erken seçimin olacağını Erdoğan da biliyor. 'Seçim' lafını en çok telaffuz eden ne Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ne Meral Akşener'dir, Sayın Erdoğan'dır. Seçimin olacağını Erdoğan da biliyor" diye konuştu.

Altay, Cumhur ittifakının irtifa kaybettiğini, Millet ittifakının ise itibar kazandığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR