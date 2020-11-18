CHP'li Altay: CHP tehdide pabuç bırakmaz
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CHP'li Altay: CHP tehdide pabuç bırakmaz

18.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:05
CHP'li Altay: CHP tehdide pabuç bırakmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Alaattin Çakıcı'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nı tehdit etmek, Türkiye'de milyonları tehdit etmek demektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Alaattin Çakıcı'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nı tehdit etmek, Türkiye'de milyonları tehdit etmek demektir. CHP, tehdide pabuç bırakmaz" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Kanal İstanbul Projesi'nin, devlet politikası olmadığını savunarak, söz konusu projenin 2020 ve 2021 yılı bütçelerinde yer almadığını söyledi. Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmayı hatırlatarak, İmamoğlu'nun görevini yaparken ne idari ne adli hiçbir soruşturmadan çekinmeyeceğini, İstanbul halkının hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti. Altay, hiçbir soruşturmanın, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbir CHP'liyi doğru bildiği yoldan döndüremeyeceğini, projenin olumsuz yönlerini anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

'CHP, PAPUÇ BIRAKMAZ'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altay, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mektubuyla ilgili "Yeraltı suç şebekesinin liderliğini yapan mafya uzantılarının tehditlerine, CHP pabuç bırakmaz. Ama bu sorunun muhatabının, o mektupta övgüler düzülen Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olması gerekir. Bu konuda kendileri ne düşünür, ne yapar onu bilmem ama akla gelen de şu olur; Cumhur İttifakı'nın yeni bir sözcüsü var. Devletin, hukukun dışına çıkmasından kaynaklı olarak karanlık güçler de artık siyasette rol üstleniyor demektir. Bu demokrasimiz adına utanç ve ibret verici bir tablodur. CHP Genel Başkanı'nı tehdit etmek, Türkiye'de milyonları tehdit etmek demektir. CHP tehdide pabuç bırakmaz. Elbette hukuk zemininde gereken yapılacaktır. Ama gelinen tablo Türk siyasetinde bir ilktir. Bu tablo, Susurluk tablosundan daha ağır ve vahim bir tablodur. Bunlar bize vız gelir tırıs gider" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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