CHP'li Altay: Bütün sağlık emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "17 dakikada doktorlarımızla ilgili bir iyileştirme yaptık. Sağlık ordusunu bir bütün düşünmemiz ve sağlık ünitelerinde çalışan bütün emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelenin 2'nci yılına girildiğini, bu dönemde doktorları ve sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleyle alkışladıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edilen düzenlemeyle doktorlara yönelik iyileştirme yaptıklarını belirten Altay, "Keşke bu iyileştirmeyi 18 ayda 8 bin doktor istifa etmeden önce yapabilseydik. Keşke bu iyileştirmeyi 5 bine yakın doktor yurt dışında çalışmak için Türk Tabipler Birliği'ne başvurmadan önce yapabilseydik. Doktorlarımıza yönelik iyileştirmeye amasız, fakatsız, kayıtsız ve şartsız kabul oyu verdik. 17 dakikada doktorlarımızla ilgili bir iyileştirme yaptık. Sağlık ordusunu bir bütün düşünmemiz lazım ve sağlık ünitelerinde çalışan bütün emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım. Bunları bir bütün olarak görmek lazım. Doktorlarımıza dün akşam tüm partiler olarak destek verdik ama tekrar ediyorum; sağlık çalışanlarının da yüzünü bir parça güldürmek lazım. Biz CHP olarak hazırız" dedi.

Engin Altay, bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğraflarının olduğu yönündeki sorusu üzerine, "Kimin yok ki? Nureddin Nebati'nin fotoğrafını yadırgamıyorum. Fetullah Gülen ile fotoğrafı olmayan siyasetçi yok ama Fetullah Gülen'in bedeni firarda, fikri iktidarda" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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