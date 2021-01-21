CHP'li Altay: Berberoğlu, TBMM sıralarında yerini almalıdır
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CHP'li Altay: Berberoğlu, TBMM sıralarında yerini almalıdır

21.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:42
CHP'li Altay: Berberoğlu, TBMM sıralarında yerini almalıdır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "7 aydır bir milletvekilinin hakları gasp ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "7 aydır bir milletvekilinin hakları gasp ediliyor. Ceza düşmüştür. Enis Berberoğlu, yeniden yargılanması beklenmeden TBMM sıralarında yerini almalıdır" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AYM'nin CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez verdiği 'ihlal' kararını değerlendiren Altay, "Daha önce verdiği karar gibi, ihlal kararını yeniden verdi. Bir siyasi tasarrufla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili düşürüldü. Bu karar artık yok hükmündedir. Enis Berberoğlu benim gibi milletvekilidir. 7 aydır bir milletvekilinin hakları gasp ediliyor. Ceza düşmüştür. Enis Berberoğlu, yeniden yargılanması beklenmeden TBMM sıralarında yerini almalıdır" dedi.Altay, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un yazdığı mektuba ilişkin de "Hiç kimse siyasi tercihiyle ilgili kendince birilerine olumsuzluk yükleyerek mazeret üretmesin. Arkadaşlar belli siyasi tercih noktasına gelmişlerse, kendileri bilir yolları açık olur. Ama parti içinde kalmak istiyorlarsa başımızın üstünde yerleri var. Bu tür tartışmalar CHP'lilikle bağdaşmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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