CHP'li Altay: Asgari ücreti yüzde 20'ye göre artırmak cinayettir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 21,31 olduğunu belirterek, "Herkesin hayatı son 3 ayda iki kat pahalılanmışken yüzde 21,3 TÜFE'yi nasıl açıklarsın. Asgari ücreti yüzde 20'ye göre artırmak cinayettir, ah almaktır, vebal almaktır" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, Meclis'te bütçe görüşmeleri yapıldığını hatırlatarak, "Bu bütçe görüşmelerinin başlangıç tarihi 5 Eylül'dür. 5 Eylül'de 1 trilyon 751 milyar TL olan bütçemizin dolar karşılığı 211 milyar dolardı. 26 Kasım'da bütçe Meclis'e geldi ve 211 milyar dolarlık bütçemiz 145 milyar dolara indi. Bugün 10 Aralık ve 1 trilyon 751 milyar TL'lik yani 211 milyar dolarlık bütçemiz 126,9 milyar dolara düştü. Şimdi soruyorum? 126 milyar dolarla, 211 milyar dolarlık işi nasıl yapacaksınız? Yarı yarıya. Bu bütçe nasıl hayata geçecek. Bütçenin derhal geri çekilip revize edilmesi lazım" dedi.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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