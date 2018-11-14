CHP'li Altay: "Anayasa'nın 67. Maddesine Göre Seçimlerle İlgili Çıkarılan Kanunlar, Düzenlemeler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, oda başkanlarına yönelik kanun teklifi ile ilgili, "Anayasa'nın 67. maddesine göre seçimlerle ilgili çıkarılan kanunlar, düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Altay, Milli Eğitim Bakanlığında 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan 3 kişinin görevden alınmasına ilişkin olarak, "Bürokratları görevden almak garip durum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti ile ilgili açıklamalarına ilişkin soru üzerine Altay, "Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meral Akşener ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ziyaretten duydukları rahatsızlığı kendilerine oy veren 22 milyon insan adına ortaya koydu" şeklinde konuştu.

15 Temmuz için toplanan paraların akıbetine yönelik soruya ise Altay, "Bütün millet, parlamento seferberlik halinde kampanyaya katkıda bulunduk. Miktar olarak sınırlamak 15 Temmuz şehitlerine yapılabilecek bir saygısızlıktır. Burada önemli olan dayanışma duygusudur. Dayanışma duygusu orta yerde maddi birikim oluşturmuşsa, bu paraları fonlarda, bankalarda tutmak yanlıştır. Bu paranın şehit yakınlarına, gazilere bir an önce verilmesi lazım" yanıtını verdi.

Oda başkanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin de Altay, "Anayasa'nın 67. maddesine göre seçimlerle ilgili çıkarılan kanunlar, düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz" dedi.

Altay, sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin beşinci maddesinde değişiklik yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Suçların şahsiliği var. Bu insanların irtibatı, iltisaklı varsa mahkeme var. Mahkemeye verirsin, hakkında karar verilirse sabıka kaydı olur, kamu hizmetinden men olur. Güvenlik soruşturması Türkiye'nin felaketi olur" diye konuştu. - ANKARA