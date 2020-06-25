CHP'li Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenleme önerisine ilişkin, "Hakim olmadıkları baroları bölmek suretiyle barocuklar üreterek adliyeye fitne, ayrışma, nifak, siyaset tohumu ekmek istiyorlar.

CHP'li Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması
25.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:06

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenleme önerisine ilişkin, "Hakim olmadıkları baroları bölmek suretiyle barocuklar üreterek adliyeye fitne, ayrışma, nifak, siyaset tohumu ekmek istiyorlar. Kendilerini dinledik, bu şekliyle gelen teklifin müzakereye açık bir halinin bile olmadığını bildirdik." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclisin halkın sorunlarıyla ilgilenmediğini, yürütmenin gücüne güç katmakla meşgul olduğunu öne sürerek bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında esnafın zor durumda kaldığını dile getiren Altay, bir esnafın "Ben 40 yıldır vergi ödüyorum, devlet bana 40 gün bakamadı." şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıttığını söyledi.

Altay, iktidarın önerdikleri birçok çözümü hayata geçirmediğini savunarak "Toplumu bölmeye, kutuplaştırmaya, kamplaştırmaya ısrarla ve inatla devam ettiler." sözlerini sarf etti.

"Siyasi ahlaktan da yoksun bir teklif"

Engin Altay, dün AK Parti grup başkanvekillerinin barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ziyarette bulunduğunu hatırlattı. Ziyaretin "İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara." mantığıyla gerçekleştirildiğini ileri süren Altay, "Sadece bizim değil, eminim İYİ Parti ve HDP'nin de 'Evet' demesinin mümkün olmadığı bir teklifle bize geldiler. Bu teklif esasen siyasi ahlaktan da yoksun bir tekliftir. Toplumu bölme hırsı, öyle anlaşılıyor ki bu teklifle yargıyı, adliyeyi ve baroları bölme noktasına evrilmiş." diye konuştu.

AK Parti'nin barolardan rahatsız olduğunu iddia eden Altay, "Tabii Erdoğan'ı eleştiren, ona boyun eğmeyen, karşı olan herkesten rahatsız oldukları gibi Erdoğan'a karşıtlık yapmamakla birlikte Türkiye'nin gerçekleri dillendiren, demokrasimize kurulan bariyerleri kabul etmeyen baroları da bölmek istiyorlar." dedi.

Altay, teklifle ildeki toplam avukat sayısının yüzde 10'unun baro kurabilmesinin öngörüldüğünü aktararak şöyle devam etti:

"AK Parti diyor ki 'Orta ölçekli illerde 2 baro olsun, birisi ak baro olsun, diğeri ne barosu olursa olsun. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de çok baro olsun.' Bu teklifle İstanbul'da iyi organize edilirse, 2 bin avukat bir baro kurabildiğine göre, İstanbul Barosu'nun da 50 bine yakın üyesi olabildiğine göre 25 baro kurulabilsin."

İktidarın, memleketi düşürdüğü kaotik ortamın adliyelerde de oluşması için çalıştığını öne süren Altay, "Türkiye Barolar Birliğine hakim olmak istiyorlar. Hakim olmadıkları baroları bölmek suretiyle barocuklar üreterek adliyeye fitne, ayrışma, nifak, siyaset tohumu ekmek istiyorlar. Kendilerini dinledik, bu şekliyle gelen teklifin müzakereye açık bir halinin bile olmadığını bildirdik." şeklinde konuştu.

Engin Altay, söz konusu teklifin iktidarın anayasaya aykırı düzenlemelerinden biri olduğunu da savundu.

"Çağlayan Adliyesi'nde hukuk cinayeti işlendi"

CHP'li Altay, dün tutuklu gazetecilerin davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi'nde, "bir kere daha hukuk garabetine, cinayetine tanık olunduğunu" savunarak, "Bu bir burun sürtme politikasıdır, devletin ceberrutlaşmasının cisimleşmiş halidir, muhalefeti bastırma ve sindirme politikasıdır. En çok da bu ayıptır, günahtır. Yargının bu kadar yerlerde sürünür hale gelmesi, kararları 'Erdoğan bu karara nasıl tepki gösterir?' duygusuyla alıyor olması Cumhuriyet tarihimiz için büyük bir utanç sayfasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Libya'da MİT görevlilerinin bulunduğunu açıklayan ilk kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia ederek buna yönelik haberlerinden dolayı gazetecilerin yargılanmasının doğru olmadığını savundu.

"İnsanların hayatıyla kumar oynamamak lazım"

İçişleri Bakanlığının, "Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşü" gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve turizm amaçlı belgesi bulananlara şehirler arası seyahat izni verilmesine yönelik genelge yayımladığını anımsatan Altay, ancak Sağlık Bakanlığının vaka artışında düşme olmadığı yönünde açıklamaları bulunduğuna dikkati çekti.

Anne ve babasının Sinoplu olduğunu anlatan Altay, "Ankara'ya yanıma 3 gün kalmaya gelemiyorlar ama 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırırlarsa gelebiliyorlar. Bunun adı kepazeliktir. Bilime uymak lazım. Kimi sektörlerin taleplerine göre, insanların hayatlarıyla kumar oymamak lazım. Bilim Kurulunu da Erdoğan'ın vesayetinden kurtarmak, Türkiye'nin öncelikli işidir." sözlerini sarf etti.

"Yargıtay'a aba altından sopa göstermek"

Engin Altay, bir basın mensubunun 3600 ek göstergenin neden hayata geçirilemediğine yönelik sorusuna, "Şu anda devletin ve sarayın israfının yüzde 20'sini kesseniz hiç ilave kaynak olmadan 3600'ü karşılamak mümkün." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mümtazer Türköne hakkındaki açıklamasının hatırlatılarak görüşlerinin sorulması üzerine de Altay, şunları söyledi:

"Mümtazer Türköne'nin cezası kesinleşmemişken, Devlet Bey'in 'Durumu yeniden değerlendirilsin.' açıklamalarını Cumhur İttifakı'nın ortağı sıfatıyla Yargıtay'a bir talimat olarak almak mümkündür. Bunu doğru bulmayız.15 Temmuz sonrası yargının acele ve öfkeyle kimi yanlış kararlar verdiği bir gerçektir. Mümtazer Türköne bu kategori içinde midir, değil midir, onu bilmem ama birçok hükmün yeniden yargılanma noktasında değerlendirilmesi zarurettir. Türköne'nin Yargıtay süreci devam ederken siyasetten böyle bir açıklama, olsa olsa aba altından Yargıtay'a sopa göstermektir."

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Haber
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü Haber
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu Haber
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı...
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan İngiltere
Şu an buradasınız: CHP'li Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:06:20. #1.14#
title