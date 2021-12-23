CHP'li Ali Öztunç'tan zamların çekilmesi çağrısı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Doların düşmesine hepimiz sevindik fakat benzin, elektrik, doğal gaz, şeker, çay, sıvı yağ, gübre fiyatları düştü mü? Halkın alım gücü bitti. Doların yükselmesiyle gelen zamlar hala devam ediyor." dedi.

Öztunç, partisinin Afşin İlçe Başkanlığındaki konuşmasında, Türkiye'de ekonomik krizin devam ettiğini savundu.

Döviz kurlarındaki düşüşlerin piyasaya da yansıması gerektiğini aktaran Öztunç, "Doların düşmesine hepimiz sevindik fakat benzin, elektrik, doğal gaz, şeker, çay, sıvı yağ, gübre fiyatları düştü mü? Doların yükselmesiyle gelen zamlar hala devam ediyor. Vatandaşın alım gücü azaldı." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların sandıkla çözülmesi gerektiğini belirten Öztunç, "Kararı hakem olan milletimiz verecek. Şu anda zaten seçim ekonomisi uygulanmaya çalışılıyor. '2023'e kadar seçim yok.' deniliyor ya, kesin var. 2022'nin mart, nisan veya haziran ayına kadar mutlaka sandık gelecek, seçime gideceğiz. Çünkü millet dayanamaz hale geldi. Bu hükümet başka bir yapıya ulaşmış durumda. Yaptırdığımız anketlerde de bunları görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak ve kongrelerimize ilişkin karar alacağız." ifadesini kullandı.

Öztunç, konuşmanın ardından ilçe teşkilatıyla birlikte Atatürk ve Elçibey caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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