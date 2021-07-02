CHP'li Ali Öztunç'tan Marmaris Kumlubük'ün statüsüne ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Marmaris Kumlubük'ün statüsünün değiştirilerek koruma alanından çıkarıldığını, yüzde 5 olan imar izninin kaldırıldığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Marmaris Kumlubük'ün statüsünün değiştirilerek koruma alanından çıkarıldığını, yüzde 5 olan imar izninin kaldırıldığını savundu.

Öztunç, Marmaris Kumlubük'te CHP'li milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, Kumlubük'ün Türkiye'nin en güzel, en bakir koylarından, köşelerinden olduğunu söyledi.

Bu yılın başında Milli Parklar Genel Müdürü oluruyla bu alanda yüzde 5 olan imar ve inşaat izninin kaldırıldığını öne süren Öztunç, "Burayı korumalı alan statüsünden çıkartmış. İş adamlarına çağrı yapıyoruz, buraya yatırım yapmaktan vazgeçin. Yatırım düşmanı değiliz. Kimse yatırıma karşı değil. Burası bambaşka yer." ifadesini kullandı.

Öztunç ve beraberindekiler daha sonra kapalı çarşı da esnaf ziyareti gerçekleştirirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen