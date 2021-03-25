CHP'li Akın, Türkiye'nin "Yeşil Mutabakat" eylem planını hazırlaması gerektiğini belirtti
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CHP'li Akın, Türkiye'nin "Yeşil Mutabakat" eylem planını hazırlaması gerektiğini belirtti

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP'li Akın, Türkiye'nin 'Yeşil Mutabakat' eylem planını hazırlaması gerektiğini belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avrupa'da Yeşil Mutabakat kapsamında büyük bir dönüşüm yaşandığını, Türkiye'nin de bu konudaki yol haritasını hazırlaması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avrupa'da Yeşil Mutabakat kapsamında büyük bir dönüşüm yaşandığını, Türkiye'nin de bu konudaki yol haritasını hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Akın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Ekonomik Reform Paketi'nde "yeşil tahvil" ve "yeşil dönüşüm" kavramları üzerinden "Yeşil Mutabakat"a atıf yapıldığını belirtti.

Ekonomik Reform Paketi'nde, çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanacağının ifade edildiğini aktaran Akın, Avrupa'da bir süredir Yeşil Mutabakat'a yönelik bir dönüşüm hazırlığı yaşandığını, bunun da enerji sektörünü ilgilendirdiğini vurguladı.

Avrupa'da sıfır karbon hedefi kapsamında çalışmalar yapıldığına işaret eden Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmalarını ve hedeflerini içeren 2021 yılı Performans Programı, geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Bakanlığın, fosil yakıtların kullanıldığı termik santralde 2023 yılı hedeflerinde kurulu gücü 11 bin 313 megavattan 14 bin 664'e çıkarma hedefi bulunuyor. Başka bir deyişle 2023 yılında Türkiye'nin fosil yakıtla elektrik üretimindeki kurulu gücünün neredeyse yüzde 30 artması hedefleniyor. Avrupa'da Yeşil Mutabakat kapsamında büyük bir dönüşüm yaşanırken, ülkemizde bu konunun ana paydaşı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başta Paris İklim Anlaşması'na uygun bir hedefi yok. Bu vizyon mu bizi yeşil dönüşümü, yeşil tahvili sağlayacak? Lafla peynir gemisi yürümez. Türkiye, Yeşil Mutabakat trenini kaçırmamalı. İktidar, bu konuda eylem planını ve yol haritasını acilen hazırlamalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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