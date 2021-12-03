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CHP'li Akın sanayide kullanılan doğal gaz tarifesine yapılan zammı eleştirdi Açıklaması

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Ekonomi
CHP'li Akın sanayide kullanılan doğal gaz tarifesine yapılan zammı eleştirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sanayi ve enerji santralleri tarifelerine gerçekleştirdiği yüzde 20'lik doğal gaz zammını eleştirerek, bunun çarşı, pazar ve market raflarına da yansıyacağını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sanayi ve enerji santralleri tarifelerine gerçekleştirdiği yüzde 20'lik doğal gaz zammını eleştirerek, bunun çarşı, pazar ve market raflarına da yansıyacağını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, bu durumun üretim maliyetlerini artıracağı için vatandaşlara da hayat pahalılığı olarak yansıyacağını ifade etti.

Yılın son ayında yapılan bu artışın yeni yılda enflasyonu tetikleyeceğini ileri süren Akın, "Sanayiye yapılan doğal gaz zammı doğrudan çarşı, pazar ve market raflarına zam olarak yansıyacaktır. Vatandaşlarımız sanayiye yapılan zammın faturasını alışveriş yaparken temel ürünlere yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, son zamla birlikte sanayi doğal gaz tarifesinin bu yıl içinde yaklaşık 2,5 kat, elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesinin ise yaklaşık 3 kat arttığını kaydetti.

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AA / Ferdi Türkten - Ekonomi Haberleri

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