CHP'li Akın: "Mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mutfak tüpünden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) kaldırılması, Katma Değer Vergisi (KDV) oranının da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşlara çarşı pazarda hayat pahalılığı, evlerde ise yüksek fatura olarak geri döndüğünü ifade etti.

Son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen fahiş zamların, mutfak tüpü fiyatını da artırdığını aktaran Akın, özellikle kırsal bölgelerde daha yoğun kullanılan mutfak tüpüne gelen zamların vatandaşı mağdur ettiğini öne sürdü.

Akın, "Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bugün fiyatı 300 lirayı aştı. Başka bir deyişle mutfak tüpü son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız nasıl kaldırsın?" ifadesini kullandı.

Temel bir ihtiyaç olmasına karşın ev tipi mutfak tüpünden ÖTV ile yüzde 18 oranında KDV alındığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bugün 301 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünden yaklaşık 21,5 lira ÖTV, yaklaşık 46 lira da KDV alınıyor. İktidar mutfak tüpünün kullanılmasını özel tüketim sayıyor. Fahiş fiyatları vatandaş lehine düşürmek için mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli. KDV yüzde 1'e düşürülür, ÖTV de kaldırılırsa mutfak tüpünün fiyatı 234 liraya düşüyor."