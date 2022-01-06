CHP'li Akın, "kademeli elektrik tarifesi"ni değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşı rahatlatması gereken kademeli tarifenin, zam aracına dönüştürüldüğünü ve amacından tamamen saptırıldığını savunarak, "İşte biz bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık." dedi.

Akın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kademeli elektrik tarifesi uygulamasını eleştirdi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtık." diyen Akın, elektriğe yeni yılın ilk gününde büyük oranda yapılan "hukuksuz zamlara", Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inandığını söyledi.

Vatandaşın mali yükünün azaltılması gerekçesiyle Meclisten geçirilen kanunla, "kademeli tarife" adı altında elektrikte "tarihin en büyük zammı"nın yapıldığını ileri süren Akın, düzenleme TBMM'de görüşülürken kürsüde, "Kademeli tarife, sosyal tarife olmalı", "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır" uyarılarında bulunduklarını hatırlattı.

Kanun çıktıktan sonra EPDK'nin yılın son kurul toplantısında karar alarak, kademeli tarifeyi "kademeli zamma, kademeli zulme" dönüştürdüğünü savunan Akın, "Elektrik faturalarına yüzde 127'ye kadar varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez. Vicdani değildir, insani değildir, hukuki değildir. Kademeli zam olarak hayata geçirilen tarifede dört kişilik bir ailenin asgari tüketimi olan 230 kilovatsaat yerine 150 kilovatsaatin ilk kademe olarak belirlenmesi de ne bilimseldir ne de insanidir." şeklinde konuştu.

"Elektrik ve doğal gazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir"

Akın, EPDK'nin kademeli tarifeyi getirdiğini ve ilk kademeye yüzde 52 oranında zam yaptığını belirterek, 150 kilovatsaatin üstündeki tüketime de yüzde 127 zam yaptığını söyledi.

Aralık ayında asgari tüketim olan 230 kilovatsaatin faturasının 210 lira olduğunu, kademeli zamla 370 liraya çıktığını dile getiren Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "Az tüketen az bedel ödeyecek" ifadesini kullandığını, bunun bir aldatmaca olduğunu, iktidarın doğruyu söylemediğini iddia etti.

Akın, vatandaşın iktidarın doğruyu söylemediğini, bundan iki hafta sonra yüksek faturalar geldiğinde göreceğini savundu.

Asgari tüketim olan 230 kilovatsaatin 75 kilovatsaat düşürülmesi durumunda bile abonelerin daha fazla fatura ödeyeceğini belirten Akın, tüketicilerin bu fahiş zamdan kaçamayacağını söyledi.

Akın, "Vatandaşı rahatlatması gereken kademeli tarife, zam aracına dönüştürülmüş ve amacından tamamen saptırılmıştır. İşte biz bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Ticarethane ve sanayi elektrik tarifelerine yapılan fahiş zamlar da hayat pahalılığı olarak vatandaşlarımıza çarşıda, pazarda, markette alışveriş yaparken geri dönecek. Yani AK Parti, vatandaşlarımıza katmerli bir hayat pahalılığını reva görmüştür." şeklinde konuştu.

Zamların derhal geri çekilmesi ve enerji faturalarında indirim yapılması gerektiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Elektrikte kademeli tarife en az 230 kilovatsaatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır. Ayrıca doğal gazda da planladıkları kademeli tarife mevzuatı bir sosyal tarife olmalı, zam aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğal gazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır. Fedakarlık yaptığını iddia eden AK Parti iktidarı asla doğru söylemiyor. Fedakarlığı yapan bu fahiş zamları göğüslemek zorunda bırakılan vatandaşımızın ta kendisidir."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet