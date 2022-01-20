CHP'li Akın, İran'ın doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İran'ın doğal gaz akışını kesmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimini sınırlandırdığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İran'ın doğal gaz akışını kesmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimini sınırlandırdığını belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, Bakanlığın, İran'ın doğal gaz akışını kesmesinden bir gün önce sanayi kuruluşları ile doğal gazdan üretim yapan elektrik santrallerinde gaz tedarikini yüzde 40 oranında azaltılması kararı aldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu kararının, "gizli" ve "çok acil" ibaresiyle sanayi kuruluşlarına iletildiğini aktaran Akın, bu kararın başta demir-çelik, kimya, çimento ve gübre sektörlerinde üretimin durması anlamına geleceğini savundu.

Söz konusu sektörlerde üretimin durmasının doğrudan ya da dolaylı olarak ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın kara kışın ortasında Türkiye'de doğal gaz arzı sıkıntısına karşı tek politikası doğal gaz tüketimini sınırlamak olmuştur. AK Parti iktidarı Türkiye'yi yönetememektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada, 'Türkiye daha çok üreterek bu badireyi atlatacaktır' diye konuşken, aynı gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayide üretimin düşürülmesi anlamına gelecek kararı sektör temsilcilerine iletmiştir. İktidar bir yandan 'üretim yapacağız' derken, bir yandan üretime darbe vurmaktadır."