CHP'li Akın, Ermenek'teki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren 18 işçiyi andı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren 18 işçiyi andı.

Akın, yazılı açıklamasına, 28 Ekim 2014 yılında Ermenek'te meydana gelen maden faciasının derin acılar bıraktığını belirtti.

Aradan geçen zamanın, o gün yaşanan acıları dindirmediğini vurgulayan Akın, hayatını kaybeden 18 madenci ile tüm maden şehitlerini saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

İktidarın madencilik politikalarının sürdürülebilir olmaktan çıktığını savunan Ahmet Akın, "Önce insan diyen bir anlayış, beraberinde sürdürülebilir politikalar madencilikte en büyük sorun olan iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yaşanan maden faciaları göstermiştir ki bu facialar önlenebilirdir. Bugün de yüreklerimizi yakan bu acılardan ders çıkarılmalı. Maden kazaları madencinin kaderi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan