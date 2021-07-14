CHP'li Akın: "Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanmakta"
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CHP'li Akın: "Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanmakta"

CHP'li Akın: 'Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanmakta'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların yanlış ekonomi ve enerji politikalarından kaynaklandığını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların yanlış ekonomi ve enerji politikalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Akın, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in zamların ekonomi kaynaklı olmadığını, dışa bağımlılıktan kaynaklandığını, enerji fiyatlarında da dünya genelinde dalgalanma yaşandığını ifade ettiğini hatırlattı.

"Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar yanlış ekonomi ve enerji politikalarından kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın nedeni ise koronavirüs salgınıdır." ifadesini kullanan Akın, salgının yayıldığı 2020'de enerji talebindeki düşüşün enerji fiyatlarını da düşürdüğünü, bugünse enerji fiyatlarının salgın öncesi seviyeye geldiğini belirtti.

Pek çok Avrupa ülkesinde enerji fiyatlarındaki düşüşün geçen yıl faturalara indirim olarak yansıdığını, Türkiye'de herhangi bir indirim yapılmadığını bildiren Akın, Türkiye'de bu yılın başından bu yana elektrik faturalarına yüzde 21, doğal gaz fiyatlarına da yüzde 18 seviyesinde zam yapıldığını kaydetti.

Akın, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu, iktidarın enerji politikasının ise vatandaşı "müşteri" olarak görmek üzerine kurulduğunu öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti'nin enerji politikasının temeli zam üzerine kuruludur. Elektrik faturalarının artmasına neden olan ithal kömür ve doğal gazla çalışan santral sayısı bu iktidar döneminde artmıştır. 19 yıldır ülkeyi yöneten iktidar yenilenebilir enerji konusunu ise son 4-5 yıla kadar adeta yok saymıştır. Türkiye'de yüzde 30 potansiyelin olduğu bilinen enerji verimliliği alanında ise alınan kararlar ne yazık ki kağıt üzerinde kalmıştır."

İktidarın, Türkiye'deki piyasa fiyatının 4 katını bulan 12,35 dolar üzerinden Rusya'ya ait Akkuya'daki Nükleer Santrali'ne 15 yıl boyunca alım garantisi verdiğini ileri süren Akın, nükleer santralin mülkiyetinin Rusya'ya ait olduğu değerlendirildiğinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha da artacağını kaydetti.

Akın, enerjiye yapılan zamların iğneden ipliğe her şeye yansıdığını, bütün sektörlerde enerji zamlarının ardından maliyetlerin artması nedeniyle art arda zamların gündeme geleceğini, akaryakıttan mutfak tüpüne, elektrikten doğal gaza kadar her şeyin zamlanmasının tek nedeninin, Türk lirasındaki değer kaybı olduğunu savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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