CHP'li Akın'dan yaz saati uygulamasına tepki Açıklaması - Haberler
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CHP'li Akın'dan yaz saati uygulamasına tepki Açıklaması

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
CHP'li Akın'dan yaz saati uygulamasına tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaz saati uygulamasına ilişkin, "Anne babalar endişeli, karanlık günlerin bir an önce bitmesini çaresizce bekliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaz saati uygulamasına ilişkin, "Anne babalar endişeli, karanlık günlerin bir an önce bitmesini çaresizce bekliyor. İşçilerimiz, çalışanlarımız gün aydınlanmadan yollara düşüyor." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, dünyada kış saati uygulamalarının başladığını, Türkiye'de 5 yıldır kalıcı yaz saati uygulamasının devam ettiğini hatırlattı.

Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle Türkiye ile Avrupa arasında 2-3 saat farkının oluştuğunu aktaran Akın, iktidarın, kalıcı yaz saati uygulamasında tasarruf edildiği savını bilimsel bir rapora dayandırdığını kaydetti. İktidarın bu raporu "sır" gibi sakladığını ileri süren Akın, bu raporun kamuoyu ve bilim insanlarıyla paylaşılması, gerçekten bir tasarruf olup olmadığının ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Ahmet Akın, "Anne babalar endişeli, karanlık günlerin bir an önce bitmesini çaresizce bekliyor. İşçilerimiz, çalışanlarımız gün aydınlanmadan yollara düşüyor." ifadesine yer verdi.

Yaz saati uygulamasının sabah saatlerinde mesaiye giden çalışanlar ile okula giden öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkilediğini savunan Akın, kalıcı yaz saati uygulaması için toplumsal maliyet ve etki analizinin yapılmadığını öne sürdü.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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