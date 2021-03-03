CHP'li Akın'dan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimine ilişkin, "Nakkaş-Başakşehir arasındaki bölüm, inatla yapılmak istenen Kanal İstanbul ile yol bağlantısını da sağlayacak. Bu nedenle iktidar Kanal İstanbul'a henüz tek bir çivi bile çakılmadan bağlantı yolu için özel yasa değişikliği yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, TBMM Başkanlığına sunulan ve 7 yasada değişiklik yapılmasını öngören 12 maddelik yasa teklifinde iktidara yakın şirketlere yeni ayrıcalıklar tanındığını savundu.

15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan ancak sözleşmesi imzalanamayan yap-işlet-devlet projeleriyle ilgili finansman sağlanmasına yönelik düzenlemenin yalnızca bir projeyi kapsadığına dikkati çeken Akın, Türkiye'nin en pahalı otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin 30 Haziran 2020'de 8 milyar 293 milyon liraya şirkete ihale edildiğini aktardı. CHP'li Akın, şunları kaydetti:

"Nakkaş-Başakşehir arasındaki bölüm, inatla yapılmak istenen Kanal İstanbul ile yol bağlantısını da sağlayacak. Bu nedenle iktidar, Kanal İstanbul'a henüz tek bir çivi bile çakılmadan bağlantı yolu için özel yasa değişikliği yapmak istiyor. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğünün kefil olması yeterli bulunmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istemedi. Yurt dışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yönetimi hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kefil olması için düzenleme yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan