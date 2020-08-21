CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini sevindirici buldukları belirtti.

Türkiye'nin enerjide, yüzde 72 oranında dışa bağımlı olduğunu ifade eden Akın, bu oranın AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 67'lerde bulunduğuna işaret etti.

Petrolde dışa bağımlılığın 2019 verilerine göre, yüzde 91,2 olduğunun altını çizen Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğal gazda ise bu oran daha yüksektir ve yüzde 98,9'dur. Böyle bir durumda ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir. Ülkemizde doğal gaz tüketimi 2019'da yaklaşık 45,7 milyar metreküp. O nedenle Karadeniz'de bulunan doğalgaz 320 milyar metreküp rezerv tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır."

Türkiye'nin, doğal gaz fiyatları ucuzlarken, Rusya'dan çok daha pahalıya satın aldığını savunan Akın, bunun nedeninin Rusya ile yapılan uzun vadeli anlaşmalar olduğunu belirtti.

Bu anlaşmalar revize edilmediği sürece Rusya'dan pahalı doğalgaz alınmaya devam edileceğini iddia eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu da vatandaşımızın faturalarına yansıyacak. Bu durum ekonomimiz, enerji ve ulusal güvenliğimiz açısından sürdürülebilir değildir. Enerji konusu, en stratejik konuların başında yer alır. Ulusal ve ekonomik güvenliğimizi doğrudan etkiler. Karadeniz veya Akdeniz'de yapılacak ekonomik bir keşif, enerjide de tam bağımsızlığı savunan bizleri mutlu eder."

Kaynak: AA