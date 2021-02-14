CHP'li Akın'dan Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Henüz teknik raporu bile tamamlanmayan doğal gazla ilgili vatandaşa müjde veren iktidar, şimdi de yapılacak çalışmalarla ilgili pek çok yasadan muaf olmak için ilk adımı atmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Henüz teknik raporu bile tamamlanmayan doğal gazla ilgili vatandaşa müjde veren iktidar, şimdi de yapılacak çalışmalarla ilgili pek çok yasadan muaf olmak için ilk adımı atmıştır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, vatandaşın iktidarın Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili verdiği müjdenin faturalara yansımasını beklediğini belirtti.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili henüz fizibilite raporlarının tamamlanmadığını, Sakarya Gaz Sahası'yla ilgili bağımsız bir kurum tarafından hazırlanması gereken raporun da ortada olmadığını öne süren Akın, "Henüz teknik raporu bile tamamlanmayan doğal gazla ilgili vatandaşa müjde veren iktidar, şimdi de yapılacak çalışmalarla ilgili pek çok yasadan muaf olmak için ilk adımı atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Aralık 2020'de kabul edilen "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun içerisinde pek çok tartışmalı düzenleme yer aldığını aktaran Akın, Resmi Gazete'de 13 Şubat 2021'de yayınlanan, Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kurulan üç enerji şirketinin de tartışmalı olan bu yasal düzenlemeye dayandırıldığını iddia etti.

BOTAŞ'ın hakim ortağı olduğu Ankara merkezli "Turkish Petroleum International AŞ" ve "BOTAŞ International AŞ" adlarıyla iki şirket, TPAO'nun hakim ortak olduğu İstanbul merkezli Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ" adıyla da bir şirket kurulduğunu belirten Akın, söz konusu üç şirketin sermayesinin toplamının 11 milyar 825 milyon lira olarak saptandığını ve her şirketin bir dolar olan nominal hisse senetlerine ayrıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan üç şirkete yasalardan muafiyet getirildiğini ileri süren Akın, "Vatandaş müjdeyi görmeden, yatırımcı için fon arayışına giren iktidar yabancılara muafiyeti verdi. Vatandaşa verilen müjdeden yandaşa da yabancı yatırımcıya da kıyaklar çıkıyor. Vatandaşımız bırakın indirimi, her ay yeni bir zam görüyor." görüşünü savundu.

Her üç şirketin de Kamu İhale Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere pek çok yasadan muaf olacağını, KDV'den de muaf tutulduğunu öne süren Akın, şunları kaydetti:

"11 milyar 825 milyon lira tutarındaki milletin parası mevzuat dışındaki yöntemlerle kullanılacaktır. Bu şirketler ihaleye çıktığında mevzuata uyulmayacaktır. Uluslararası haber ajanslarında yer alan haberlere göre TPAO'nun Karadeniz gazı için ortak aradığı pek çok uluslararası firmayla ön görüşmeler yürüttüğü bilinmektedir. Karadeniz gazının çıkarılmasıyla ilgili yerli ve milli söylemi daha ilk dönemeçte duvara toslamıştır. Karadeniz gazının çıkarılması için yabancılara muhtaç hale gelen iktidar, yabancılara mavi boncuk dağıtmak için her türlü yasal mevzuattan muaf tutulan şirketler üzerinden finansman yaratma peşindedir."

Akın, "Milli ve yerli doğal gaz için neden yabancı fon aranıyor? Mevzuattan muaf tutulan bu şirketlerle neyi amaçlıyorsunuz? 'Ekonomimize saldırı düzenliyorlar' dedikleri yabancılar arasında yatırımcı ararken, soğuk havada ısınmak için evin bir odasına toplanan vatandaşlarımız için gerçek indirim müjdesini ne zaman vereceksiniz?" sorularını da yöneltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen