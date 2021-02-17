CHP'li Akın'dan "havalimanlarını işleten şirketlere kira ertelemesi" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İstanbul Havalimanı, zaten kamu bütçesinde verilen yolcu garantisiyle adeta kara deliğe dönüşürken, kira sözleşmesinin şirketler lehine ele alınması için yapılacak her bir işlem, kamu yükünü daha da artıracaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İstanbul Havalimanı, zaten kamu bütçesinde verilen yolcu garantisiyle adeta kara deliğe dönüşürken, kira sözleşmesinin şirketler lehine ele alınması için yapılacak her bir işlem, kamu yükünü daha da artıracaktır." ifadesini kullandı.

Akın, salgın dolayısıyla yolcu sayısı düşen havalimanlarını işleten şirketlerin kira ertelemesi talepleri ve bu yönde yapılan işlemlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Salgın nedeniyle aylardır dükkanı kapalı kalan esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını, geçen ay verilen desteğin de yetersiz olduğunu savunan Akın, "40 yıldır devlete vergi veren esnafımız, adeta ölüm kalım mücadelesi verirken, iktidar esnafın değil, yandaş şirketlerin yanında yer almayı tercih etmiştir." iddiasında bulundu.

Ahmet Akın, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere, salgında yolcu sayısı düşen havalimanlarını işleten şirketlere kira ertelemesi, indirim ve sözleşme uzatma gibi desteklerin hayata geçirilmesi yönünde işlemler yapıldığını ifade etti.

CHP'li Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, zaten kamu bütçesinde verilen yolcu garantisiyle adeta kara deliğe dönüşürken, kira sözleşmesinin şirketler lehine ele alınması için yapılacak her bir işlem, kamu yükünü daha da artıracaktır. Yandaş şirketlerin çıkarı söz konusu olduğunda pandemiyi mücbir sebep kabul eden iktidar, kurdaki olağanüstü artışı da mücbir sebep kabul ederek dolar üzerinden verilen garantilerin Türk lirasına çevrilmesi için siyasi irade göstermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap