CHP'li Akın'dan enerji fiyatları ve asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektrikte asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaat harcayan, doğalgazda ısınma amaçlı ayda 300-350 metreküp tüketen ve ayda bir depo akaryakıt alan bir kişi asgari ücretin açıklandığı tarihten bu yana yapılan zamlar nedeniyle artık faturalara 565 lira daha fazla vermek zorunda." ifadelerini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, bu yıl için belirlenen asgari ücretin ocak ayının sonu itibarıyla ilk kez vatandaşların cebine gireceğini hatırlattı.

Enerji faturalarına art arda gelen zamların, asgari ücretin cebe girmeden erimeye başlamasına neden olduğunu savunan Akın, iktidarın elektrik faturalarında kademeli tarifeyi "zam aracına" dönüştürdüğünü, dört kişilik bir hanenin ortalama tüketiminin çok altında ilk kademe belirlendiğini öne sürdü.

"Zamlar nedeniyle artık faturalara 565 lira daha fazla veriliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, asgari ücretin açıklanmasından 15 gün sonra yeni yılla birlikte konutlarda doğalgaz tarifesine yüzde 25 zam yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İktidar sözcülerinin 'Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek açıkladığı asgari ücret artışı daha ilk aydan enerji faturalarındaki zamlarla neredeyse yarı yarıya eridi. Elektrikte asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaat harcayan, doğalgazda ısınma amaçlı ayda 300-350 metreküp tüketen ve ayda bir depo akaryakıt alan bir kişi asgari ücretin açıklandığı tarihten bu yana yapılan zamlar nedeniyle artık faturalara 565 lira daha fazla vermek zorunda.

Eşi işsiz olan iki çocuk sahibi bir asgari ücretli vatandaşımızın bu ay alacağı 1293 lira tutarındaki artışın neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı. 45 günde enerjiye yapılan zamlardan kaynaklı ödenecek tutar ücret artışının yüzde 43'ünü şimdiden eritti. Bu yalnızca enerji faturalarının yansıması. Gıda enflasyonuyla birlikte ücret artışı ilk aydan pula dönüşmüş durumda."