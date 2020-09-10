CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Herkes elektrikte indirim beklentisi içinde.

CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde
10.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Herkes elektrikte indirim beklentisi içinde. Ay sonunda EPDK tarafından 2020 yılı 4. Çeyrek Elektrik Tarifesi açıklanacak. Tarifelerde yapılacak indirim sanayicinin, çiftçinin, esnafın elini güçlendirecek. Nefes aldıracak." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, sanayi ve ekonomide sürdürülebilirlik bakımından elektrik fiyatlarında en kısa zamanda indirime gidilmesi, sanayici, esnaf ve çiftçiye enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik destek ve teşviklerin artırılarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Salgın sürecinde tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini belirten Akın, "Sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden evdeki elektrik düğmesine çekinerek basan vatandaşımıza herkes elektrik indirim beklentisi içinde. Ay sonunda EPDK tarafından 2020 yılı 4. Çeyrek Elektrik Tarifesi açıklanacak. Tarifelerde yapılacak indirim sanayicinin, çiftçinin, esnafın elini güçlendirecek. Nefes aldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, konuya ilişkin Meclis'e verdikleri kanun teklifinin yasalaşması durumunda sanayici, çiftçi ve esnafın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacağını, vatandaşın da bütçesindeki gediklerin kapanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Akın, teklif ve içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nda değişiklik isteyen teklifimiz, TRT payının ve enerji fonunun kaldırılması ile KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini öngörüyor. TRT payının kaldırılması ve KDV'nin düşürülmesinin bile sanayide kullanılan elektrikte yüzde 34, ticarethane, tarımsal sulama ve konutlarda kullanılan elektrikte de yaklaşık yüzde 15 oranında indirim oluşturuyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Angela Merkel Muharrem İnce
Magazin Erol Evgin Hande Erçel Demet Şener Metin Özülkü
Spor Can Bartu Gökhan Töre Şenol Güneş Metin Oktay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:51:30. #1.14#
title