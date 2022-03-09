CHP'li Akın'dan doğal gaz santrali özelleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin "Ak Parti iktidarının elektrik üretiminde kamunun payını artırmak yerine yine özelleştirmeyi tercih etmesi vatandaşın faturalarının artmasıyla sonuçlanacaktır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'de her gün elektrik maliyetleri artarken EÜAŞ'ın elindeki en büyük doğal gaz çevrim santrallerinden olan Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ve B Santrali ile bünyelerindeki taşınmazların Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alındığını anımsattı.

İktidarın kamunun elinin güçlenmesi yönünde adımlar atacağına, kamuya ait santralleri de satmayı tercih ettiğini vurgulayan Akın, "Her iki santralin toplam büyüklüğünün 958 megavat olduğu dikkate alındığında EÜAŞ'ın bünyesindeki kurulu doğal gaz gücü 4 bin 733 megavattan 3 bin 800 megavat seviyesine düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasada yükselen doğal gaz fiyatları nedeniyle elektrik üretimindeki maliyetler de dikkate alındığında söz konusu özelleştirme, kamunun elinin zayıflaması anlamına gelecektir. AK Parti iktidarının elektrik üretiminde kamunun payını artırmak yerine yine özelleştirmeyi tercih etmesi, vatandaşın faturalarının artmasıyla sonuçlanacaktır. İthal girdi kullanılan ve yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz doğal gaz santrallerinin özelleştirilmesi, Türkiye'de elektrik maliyetlerinin daha da artmasına neden olacaktır. Elektrik üretiminde özel sektörün payının yükselmesi de kamunun vatandaş lehine müdahale alanını sınırlandıracaktır."