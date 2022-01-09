CHP'li Akın'dan BOTAŞ'a kademeli doğal gaz satış fiyatı yetkisi veren düzenlemeye tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve BOTAŞ'a il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulama imkanı veren düzenlemenin, "elektrikteki kademeli zam uygulamasının benzeri olduğunu" ifade etti.

Akın, yazılı açıklamasında, doğal gazda kademeli tarife uygulanmasına ilişkin TBMM'ye sunulan yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini belirtti.

Yasa teklifine göre BOTAŞ'a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulama yetkisi verildiğini kaydeden Akın, şöyle devam etti:

"Elektrikteki kademeli zam uygulamasının bir benzerinin doğal gaz tarifesinde de yapılmak istendiği yasa teklifinin etki analizinden anlaşılmaktadır.

Doğal gazda kademeli tarife için BOTAŞ'a yetki veren yasa teklifi için gerçekleştirilen etki analizine göre doğal gazdaki kademeli tarife uygulamasıyla konut abonelerinin doğal gaz tüketiminde tasarrufa yönelecekleri ve konutlarda doğal gaz tüketiminde bir düşüş yaşanacağının öngörüldüğü belirtilmektedir. Etki analizinde meteorolojik koşullara bağlı olmakla beraber doğal gaz sarfiyatında yüzde 15 düzeyinde tasarruf neticesinde 2,5 milyar metreküp düşüşün beklendiği belirtilmektedir."

Konut abonelerinin yüzde 15 düzeyinde daha az doğal gaz tüketmelerinin amaçlanmasının temel bir ihtiyaç olan ısınmadan tasarruf anlamına geleceğini aktaran Akın, vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını yüksek faturalar nedeniyle tam karşılayamadığını, yüzde 15 tasarruf hedefinin ısınmanın artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir hizmete dönmesi anlamına geleceğini belirtti.

Akın, iktidarın insani koşulları ve bilimsel verileri dikkate alarak kademeli tarifeyi "zam kurnazlığına" dönüştürmemesi gerektiğini dile getirdi.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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