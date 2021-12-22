CHP'li Akın: "Akaryakıtta dövizdeki düşüş dikkate alınarak yüzde 30 indirim yapılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarında döviz kurundaki düşüş dikkate alınarak yüzde 30 indirim yapılması gerektiğini bildirdi.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın ekonomide aldığı yanlış kararlar nedeniyle, akaryakıt ürünlerinde son iki ayda pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 20'nin üzerinde zam yapıldığını kaydetti.

Döviz kurundaki her artışın doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıtıldığını, bu süreç içerisinde benzin ve motorinin litre fiyatlarının 12 lira sınırına dayandığını belirten Akın, iktidarın, dövizdeki düşüşle pompa fiyatlarına doğrudan indirim yapmak yerine, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) payını artırdığına dikkati çekti.

İktidardan, akaryakıttan alınan Ötv'yi artırmak yerine, dövizdeki yüzde 30 oranındaki düşüşü pompa fiyatlarına yansıtmasını isteyen Akın, şunları ifade etti:

"21 Aralık tarihi itibarıyla planlanan akaryakıt zamları iptal edilmiştir ancak zamların iptal edilmesi tek başına yeterli değildir. Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak 11 lira 6 kuruş olan benzinin litresi 8 lira seviyesine indirilmelidir. Benzer bir şekilde litre fiyatı 11 lira 50 kuruş olan motorinin fiyatı da 8 lira seviyesine düşürülmelidir. Litre fiyatı 9 lira 5 kuruş olan LPG otogazın fiyatı da 6 lira 50 kuruş seviyesine bir an önce indirilmelidir. Başka bir deyişle akaryakıt fiyatlarında, döviz kurundaki düşüş dikkate alınarak ÖTV payı artırılmamalı, doğrudan yüzde 30 oranında indirim yapılmalıdır."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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