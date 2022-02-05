CHP'li Ahmet Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama Açıklaması

ISPARTA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da bazı bölgelere 48 saattir elektrik verilemediğini belirterek "Isparta'da vatandaşların mağduriyetleri tespit edilerek giderilmeli. Evinde ısınamayan, dolabındaki gıda ürününü atmak zorunda kalan vatandaşın zararı karşılanmalı." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Isparta'da pek çok bölgeye 3 Şubat'tan bu yana elektrik verilemediğini belirtti. Isparta'da başlayan elektrik kesintilerinin dün itibariyle bazı bölgelerde 48 saati bulduğunu aktaran Akın, "İktidar 2022 yılında nüfusu 500 bini bulan Isparta'da pek çok mahallede 10 binlerce vatandaşımızı kara kışta elektriksiz bıraktı." ifadesini kullandı.

Kesintinin boyutu ve ne kadar süreceği konusunda dağıtım şirketinin ve iktidarın vatandaşları yeteri kadar bilgilendirmediğini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Bazı bölgelerde 48 saat süren kesintiler, bazı yerlerde iki günü de aştı. Kesinti nedeniyle hem ticarethanelerde hem de konutlardaki soğuk zinciri kırıldı. Buzdolabında gıda muhafaza eden vatandaşlar mağdur oldu. Derin dondurucudaki yiyecekler bozuldu. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu bir dönemde elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlarımız ısınma ihtiyaçlarını da karşılayamadı. Isparta'da tıbbi cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren vatandaşlarımız da kesinti nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Isparta'da vatandaşların mağduriyetleri tespit edilerek giderilmeli. Evinde ısınamayan, dolabındaki gıda ürününü atmak zorunda kalan vatandaşın zararı karşılanmalı."