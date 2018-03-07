CHP'li Ağbaba: Şeker Fabrikasından Daha Yerli Olan Var Mı?

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çorum Şeker Fabrikası'nın önünde düzenlenen mitingde hükümeti eleştirerek, "Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?" dedi.

Çorum Şeker Fabrikası'nın önünde düzenlenen mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katılımcılara hitap etti. CHP olarak şeker fabrikalarının satışını engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ağbaba, "Mustafa Kemal Atatürk, şeker fabrikaları ile Anadolu insanının dünyaya meydan okumasını sağladı. O dönemde çocukların en çok ölüm nedeni ishal. Şeker fabrikaları şeker üretmeye başlayınca o çocukların ilacı şeker oluyor. Şeker fabrikalarının kurulduğu bölgeler Anadolu'da ilk kez milli ve yerli üretimin yapıldığı yerlerdir. Anadolu'da fakir yoksul çiftçi ilk kez topraklarında pancar üreterek kendi ekmeğini kazanıyor. Şimdi Atatürk'ün kurduğunu birileri kapatmak istiyor. Sadece Atatürk mü kurdu, hayır. Atatürk'ün ardından İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal hepsinin şeker fabrikalarında emeği var. Birileri yıllardan beri kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir parti meselesi değil. Şeker fabrikasını kapatmak milliyetçiliğe yakışmaz. Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?" dedi.

'ŞEKERİ SATARSAN VATANI SATARSIN'

Şekeri satmanın vatanı satmak olduğunu söyleyen Veli Ağbaba, "Satışı istemeyenleri biliyoruz. İsteyenler kim? Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Yanlarında tercüman yoktu. Orada bilin ki ne Afrin konuşuldu ne PYD, konuşulan tek şey şeker fabrikalarının satışıydı. Ertesi gün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Özelleştirmenin sonucunu iyi biliyoruz. Geçmişte özelleştirilen kurumlara bakın, hangisi çalışıyor? Özelleştirilen kurumların hiç biri çalışmıyor. Satılanların yerine AVM, rezidans dikiyorlar. Özelleştirmeye topyekün karşı çıkmak lazım. Özelleştirme baştan aşağıya yanlış. Şekeri satarsan vatanı satarsın, Türkiye'yi satarsın. O nedenle şekeri savunmayı vatan savunması olarak görüyoruz. Biz bunu bir parti meselesi olarak görmüyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesi etkiliyor. Burada yok edilen şey Cumhuriyet'in değeridir, kendi öz malınızdır" diye konuştu.

- Çorum